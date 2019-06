Indagata la madre del bimbo morto a Mirabilandia | aperto un fascicolo per omicidio colposo

Bimbo morto Mirabilandia - Indagata madre : 17.53 E' indagata a piede libero,per omicidio colposo in cooperazione, la madre del Bimbo di 4 anni morto ieri in una piscina di Mirabilandia. La donna è stata sentita inizialmente come testimone, ma la sua audizione è stata interrotta alla luce degli eventuali profili penali che stavano emergendo. Disposta l'autopsia sul corpo del piccolo.

