Incinta di 8 mesi muore I medici l' avevano dimessa

(Di giovedì 20 giugno 2019) Nadia Muratore Era andata in ospedale ma era stata rimandata a casa. Nulla da fare nemmeno per la nascitura È morta all'ottavo mese di gravidanza, Ingrid Vazzola, 41 anni, insegnante, residente ad Oviglio in provincia di Alessandria ha portato via con sé Alice, la bambina che ancora custodiva in grembo, che doveva nascere tra poche settimane. Sulle cause del decesso della donna e della sua bambina è stata aperta un'inchiesta da parte della procura di Alessandria e dall'Azienda ospedaliera alessandrina, per accertare eventuali mancanze e responsabilità. Le indagini intendono fare chiarezza soprattutto sul fatto che Ingrid Vazzola si era recata il giorno prima presso il pronto soccorso del nosocomio locale, lamentando dolori e un malessere diffuso dopo una gravidanza trascorsa, fino a quel momento, nel migliore dei modi, senza alcun problema di salute. Dopo la visita di ...

