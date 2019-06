CorSport | L’appuntamento più importante di Sarri è quello con Cristiano Ronaldo

ilnapolista

(Di giovedì 20 giugno 2019) Oggi alle 11 è prevista la presentazione ufficiale di Maurizionuovo allenatore della Juventus, ma sembra più un obbligo formale, il vero punto arriverà dopo. Come spiega Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport, subito dopo la conferenzavolerà direttamente in Grecia per incontrareed è lì che Maurizio giocherà davvero le sue carte. Il tecnico e il campione portoghese trascorreranno insieme il week end per parlare di calcio di 4-3-3 più a trazione anteriore. Magari per consentire al fuoriclasse portoghese di tornare ai livelli di realizzazione delle stagioni antecedenti alla prima in maglia bianconera E questa è la più grande dote di, aumentare le capacità offensive di una squadra e il numero di gol. Proprioche aveva chiestoparlando del nuovo allenatore della Juve.hanno già parlato riservatamente, ...

