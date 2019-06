Cifra record all' asta la presunta pistola con cui si suicidò Vincent Van Gogh

Caduta Libera - Nicolò Scalfi batte ogni record : la Cifra con cui "dissangua" Mediaset e Gerry Scotti : Semplicemente inarrestabile. Si parla di Nicolò Scalfi, super-campione di Caduta Libera, il quiz pre-serale condotto da Gerry Scotti su Canale 5. nella puntata di martedì 4 giugno, dove si è riconfermato per la 60esima volta, il campioncino ha superato per l'ennesima volta il gioco finale, chiamato

Caduta Libera - Nicolò Scalfi vince ancora! Scotti : “Cifra record” : Nicolò Scalfi vince di nuovo a Caduta Libera. Gerry Scotti: “E’ una cifra record!” Finale di puntata decisamente positivo per Nicolò Scalfi a Caduta Libera oggi, lunedì 27 maggio 2019: in occasione della sua 53esima difesa del titolo di campione, ha infatti vinto altri 70 mila euro che, aggiunti ai 330 mila euro conquistati con le vittorie precedenti, hanno portato il suo montepremi finale alla cifra record di 400 mila euro! E ...

Debiti non pagati - in Italia raggiunta la Cifra record di 82 - 3 miliardi : La massa di Debiti che è stata accumulata da famiglie e imprese ha raggiunto nel 2018 una cifra record, pari a 82,3 miliardi di euro. A rivelarlo è il rapporto Unirec, ovvero la federazione nazionale che riunisce oltre 200 aziende di servizi a tutela del credito (l’80% del settore in Italia, per un totale di quasi 17 mila professionisti).L'aumento dei Debiti di famiglie e impreseQuesta enorme montagna di Debiti è stata accumulata nel tempo e ...

Chiesa-Juventus - nuovo pressing di Paritici : Cifra record : CHIESA JUVENTUS- Come evidenziato nelle scorse settimane, la Juventus sarebbe pronta ad irrompere con grande irruenza su Federico Chiesa. L’attaccante della Fiorentina, ora come ora, rappresenta il primo chiaro obiettivo della Juventus in vista del futuro. Qualità, grinta e forte temperamento: l’attaccante viola ha una valutazione di 70 milioni di euro, cifra che la Juventus […] More

Manchester United-Dybala - c’è l’offerta dei reds : Cifra record! : Manchester UNITED DYBALA- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “The Sun“, il Manchester United sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Paulo Dybala. La Joya, in uscita dai bianconeri, sarebbe un chiaro obiettivo dei reds. 100 milioni la valutazione fatta dalla Juventus, 85 milioni di sterline l’offerta degli inglesi, poco meno delle richieste bianconere. […] More