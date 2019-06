Calciomercato Sampdoria | obiettivo Zapata per la difesa | Di Francesco spinge per portarlo

sportfair

(Di giovedì 20 giugno 2019) La società del presidente Ferrero ha intenzione di portare in blucerchiato, in scadenza di contratto con il Milan La nuovadi Eusebio Dista nascendo, il primoriguarda lae conduce a Cristian, in scadenza di contratto con il Milan. Il giocatore colombiano piace e non poco all’ex allenatore della Roma che, insieme ad Osti, sta definendo la propria rosa in vista della prossima stagione. In questi giorni è previsto un contatto con l’entourage del giocatore, l’è quello di capire le sue intenzioni e provare a convincerlo a sposare il progetto Samp.L'articoloper la: Dipera Genova SPORTFAIR.

DiMarzio : #Calciomercato | #Sampdoria, primi contatti con il #Napoli per #Verdi ?? - MatteoPedrosi : Si profila un derby di Londra per #Andersen: sul difensore della Sampdoria ci sono #Arsenal e #Tottenham. Milan più… - DiMarzio : #Sampdoria - Obiettivo #Zapata per la difesa -