Riviera su Canale 5 | trama 26 giugno | l' Interpol indaga sui loschi affari di Constantine

Blastingnews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Il 26debutterà alle 21:25 su5 la prima stagione di, la serie tv prodotta nel 2017 e trasmessa su Sky Atlantic. Lo show sarebbe dovuto andare in onda sulMediaset a settembre, ma poi la messa in onda fu rimandata. Nella giornata di ieri un promo ha comunicato la data del debutto della serie. I dieci episodi di cui è composta la prima stagione, salvo cambiamenti, dovrebbero essere trasmessi in cinque serate a partire da mercoledì 26. La serie è un thriller drammatico con protagonista Georgina, una giovane curatrice d'arte sposata con il milionarioClios. Nei primi due episodi dila vita della protagonista, interpretata da Julia Stiles, verrà sconvolta dall'improvvisa morte del marito. Convinta che non si sia trattato di un incidente, inizierà a scavare nel passato del defunto e scoprirà alcune cose che fino ad allora aveva ...

zazoomnews : Rosy Abate e Riviera dalla prossima settimana su Canale 5: cambia ancora la programmazione Mediaset - #Abate… - zazoomnews : Riviera su Canale 5 dal 26 giugno: la trama della nuova fiction - #Riviera #Canale #giugno: #trama - zazoomblog : Riviera su Canale 5 dal 26 giugno: la trama della nuova fiction - #Riviera #Canale #giugno: #trama -