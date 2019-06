wired

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Come è cambiata la temperatura media globale dal 1850 al 2018 (immagine: Ed Hawkins) Che i cambiamenti climatici siano una emergenza globale non è una novità. Ma mettendo da parte per un attimo numeri, dati, grafici e statistiche, a rendere ancor più chiaro il fatto che il nostrostia diventando sempre più caldo arrivano ora delle sorprendentiche, seppur molto(e forse un po’ troppo minimaliste), hanno un impatto davvero molto forte. Si tratta di grafici creati da Ed Hawkins, scienziato dell’Università di Reading, nel Regno Unito, che grazie a un innovativo strumento interattivo, è riuscito a mostrarci, tramite bande colorate che vanno dal blu al rosso, i cambiamenti climatici in atto sul nostro. Sul sito web #ShowYourStripes appena messo a punto dal ricercatore si possono trovare leper quasi ogni parte del mondo. E non c’è ...

LucaTalotta : Chi è affetto da #psoriasi vuole vivere solo una vita normale. Per queste persone anche le azioni quotidiane più se… - MilanoCitExpo : Queste semplici immagini mostrano che il pianeta continua a scaldarsi #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - g_i_u_g_i_u : @NinaD_MyUnicorn +questo modo non siano dei semplici leoni da tastiera ma nella vita reale trattino davvero in mal… -