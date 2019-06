Pd | Bersani | “Ammetta errori per tornare a parlare col popolo Ho portato Lotti in

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) “Dimissioni? Non mi fate fare un compito che non faccio più da tempo. Io posso sperare che il PD, come fratello maggiore di un’area vasta e plurale abbia la forza di dire che ha sbagliato qualcosa. Senza questo è impossibile ogni cosa, prima fra tutti riprendere i rapporti con i ceti sociali che si sono sentiti defraudati. Io non hoin Parlamento, ci è arrivato con le sue gambe. Non è quello il mio pentimento, avrò altre colpe”. Così l’ex segretario del PD, Pierluigi, a margine dell’incontro ‘Le trasformazioni del settore elettrico italiano, tra il decretoe il Pniec 2030’ Pd, Zingaretti: “Ricostruire fiducia tra noi. Evitiamo i dibattiti astratti tra i dirigenti”. Renziani: “La segreteria non è all’altezza” ...

