Mercatone Uno | in arrivo cassa integrazione straordinaria fino a fine anno per i 1 800

(Di mercoledì 19 giugno 2019) È inlaper i 1.800 lavoratori diuno lasciati a casa dopo l’improvviso fallimento dell’acquirente Shernon Holding, su cui è in corso un’inchiesta per bancarotta fraudolenta. La svolta è arrivata nel corso dell’incontro al ministero dello Sviluppo economico tra il vice capo di gabinetto del ministero dello Sviluppo Giorgio Sorial, il sottosegretario Davide Crippa, i rappresentanti delle regioni coinvolte, i sindacati e i tre nuovi commissari straordinari del gruppo, estratti a sorte due giorni fa: si tratta di Giuseppe Farchione, Luca Gratteri e Antonio Cattaneo. Secondo il verbale che stfirmando le parti, la Cigs partirà dal 24 maggio (giorno in cui il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della Shernon) e dureràal 31 dicembre 2019. I lavoratori non percepiscono lo stipendio dal mese di aprile, quando ne ...

