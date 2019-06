Mattino | Il Psg insiste per Allan

ilnapolista

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Il Psg non demorde e ci riprova consecondo il. La richiesta del Napoli resta molto alta, vicino ai 75 milioni di euro, ma il margine per trattare c’è. Il PSG ha stanziato 60 milioni per: il Napoli ha già chiesto di avvicinarsi alla cifra richiesta attraverso bonus, anche facilmente raggiungibili. Gli agenti del calciatori avrebbero già pronto un quinquennale su una base di 6 milioni a stagione e la partenza del centrale di centrocampo non sarebbe oggi un problema come a gennaio. Proprio per questo il Napoli non rifugge la trattativa con il club francese, ma non ha alcuna intenzione di svendereL'articolo: Il PsgperilNapolista.

