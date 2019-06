Marina Nalesso “lo fa di nuovo” | alla conduzione del Tg2 con il crocefisso al collo E

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Ci risiamo: il mezzobustoconduce il telegiornale con ilale divampano le polemiche. Già dodici mesi fa, sempre nei mesi con le temperature più calde, la giornalista era stata attaccata per la scelta di condurre le edizioni del Tg1 con la croce cristiana e il rosario al posto di una semplice collana. Stavolta lo studio è quello del Tg2 e l’edizione delle ore 13, ma i connotati della polemica sempre gli stessi. Il giornalista Michele Serra ne L’Amaca di due giorni fa, su Repubblica, commentava: “Fa sempre una certa impressione. Si tratta del Tg2 (quello delle 13), privatizzato dal governo sovranista, con l’implicito logo Dio Patria Famiglia che incombe su ogni inquadratura. Con una compattezza formale che perfino memorabili tigì non blended, come Telecraxi e Telekabul, nemmeno di sognavano (…) Non si potrebbe cortesemente evitare?”. ...

