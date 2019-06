L' action RPG Alpha Protocol è stato rimosso dal catalogo Steam

Children of Morta è un affascinante action/RPG narrativo da scoprire nella demo gratuita : Attraverso un comunicato stampa, 11 bit studios è lieta di annunciare un'anteprima gratuita di Children of Morta, disponibile a partire da oggi su Steam.Per un periodo di tempo limitato di sole 72 ore (la prova terminerà il 22 giugno) i giocatori potranno sperimentare questo gioco di ruolo molto atteso, basato sulla trama creata dagli sviluppatori Dead Mage e dall'editore 11 bit studios.In concomitanza con l'inizio dell'anteprima gratuita, sono ...

Ripulite i dungeon senza troppi pensieri con l’action RPG Nonstop Knight 2 : Nonstop Knight 2 è un gioco di azione in cui impersonerete un cavaliere impavido intendo a esplorare emozionanti dungeon popolati da mostri e boss. E' possibile equipaggiare l'eroe con elmetto, guanti, armature, stivali, mantelli e scudi, utilizzare armi a distanza o corpo a corpo, incrementare le sue abilità primarie, secondarie e finali e cimentarsi nella modalità di gioco competitiva e unirsi a una gilda e scegliere gli amici da portare in ...

L'acclamato action RPG Torchlight 2 è in arrivo su console a settembre : Il superbo action RPG Torchlight 2 è in arrivo su Switch, Xbox One e PlayStation 4 il prossimo 3 settembre, grazie al lavoro del ben noto studio di porting Panic Button, riporta Eurogamer.net.Torchlight 2, che è stato sviluppato dall'ormai defunto team di Runic Games, è stato inizialmente lanciato per PC nel 2012, e l'uscita di quest'anno segna il debutto su console del gioco. Il titolo risulta davvero ottimo con il suo accattivante mix di ...

Oninaki : l'action RPG di Tokyo RPG Factory ha una data di uscita : Square Enix ha annunciato, durante lo Square Enix Live E3 2019, che Oninaki, il nuovo GDR d'azione sviluppato dal talentuoso team di Tokyo RPG Factory, sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC dal 22 agosto 2019. Scopriamo il gioco nel comunicato ufficiale.Oninaki è il terzo titolo e primo GDR d'azione sviluppato da Tokyo RPG Factory, che si ispira ai classici giochi di ruolo giapponesi per creare esperienze affascinanti sulle ...

L'action RPG Titan Quest riceve la terza espansione "Atlantis" : L'action RPG Titan Quest è tornato con la sua terza espansione: Atlantis! L'espansione arriva con una nuova ed epica trama, che guida i giocatori attraverso le più misteriose di tutte le città. Esplorate nuovi ambienti o tuffatevi in una grande quantità di missioni aggiuntive nelle aree ben note del gioco base. Gli eroi possono padroneggiare nuove abilità e combattere con nuovi oggetti. L'espansione aggiunge anche varie correzioni e ...

Creature Keeper : l'ispirato action adventure RPG si mostra in un video focalizzato sull'esplorazione e il combattimento : Creature Keeper è un imminente action adventure RPG realizzato da un appassionato, Fervir. I capisaldi del gameplay sono il combattimento e l'esplorazione, e ora Fervir ci ha fornito una sbirciatina al suo gioco in un teaser, riporta Dualshockers.I dettagli su Creature Keeper sono ancora pochi, tuttavia questo teaser spiega perché questo progetto è qualcosa da tenere d'occhio. La caratteristica principale del combattimento è che potete ...

Super Cane Magic ZERO : l'esilarante action RPG è in arrivo su PC e console questo mese : Intragames Co. Ltd ha annunciato la data di uscita dell'action arcade RPG Super Cane Magic ZERO, sviluppato dal vignettista italiano Simone "Sio" Albrigi e Studio Evil. Il gioco sarà disponibile in Nord America, Europa e Australia sui servizi digitali Steam, Nintendo Switch e PlayStation 4 a partire dal 30 maggio 2019.Super Cane Magic ZERO è descritto come un action RPG comico, in cui dovrete esplorare l'imprevedibile mondo di WOTF, pieno di ...

L'affascinante action RPG The Swords of Ditto : Mormo's Curse è in arrivo su Nintendo Switch : Lo sviluppatore onebitbeyond e Devolver Digital hanno annunciato che The Swords of Ditto: Mormo's Curse, una versione ampliata e rinnovata delL'affascinante gioco di avventura, arriverà su Nintendo Switch il 2 maggio. L'espansione Mormo's Curse presenta una miriade di nuovi luoghi, nuove armi, nuovi nemici e boss, inoltre il permadeath sarà rimosso. L'espansione arriverà anche su PlayStation 4 e PC gratuitamente il 2 maggio, insieme a un nuovo ...

Dark Devotion - l'action RPG in 2D ispirato alle opere di Edgar Allan Poe - da oggi è disponibile su PC : l'action RPG in 2D di Hibernian Workshop, Dark Devotion, da ora è disponibile su PC via Steam, GOG e Humble Bundle al prezzo di 19,99 €. In futuro il gioco sarà disponibile anche per PS4 e Nintendo Switch.Caratterizzato da un sistema di combattimento dinamico e pesante, Dark Devotion mette alla prova la fede dei suoi giocatori più devoti e garantisce diversi percorsi di espiazione attraverso una varietà di meccaniche. Intrigati sistemi di ...