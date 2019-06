Dati infanzia | Fico | “Sette minori stranieri su dieci in Italia sono nati qui Garantire

I Dati di Save the Children "Infanzia negata a un bimbo su tre" : Francesca Bernasconi Nel rapporto vengono sottolineati anche i progressi compiuti negli ultimi 20 anni, con un calo dei bambini in condizioni di povertà estrema Il diritto all'infanzia, di cui tutti i bambini dovrebbero godere, oggi è negato a 690 milioni di minori, quasi 1 su 3 nel mondo. È quanto rivela il rapporto di Save the Children, che ha indagato le condizioni dei bambini di tutti i continenti. In particolare, nelle aree ...