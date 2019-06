Zecche | infezioni in aumento | quali sono e come proteggersi

dilei

(Di martedì 18 giugno 2019) Negli ultimi anni, in Italia e non soloaumentati i casi dida, purtroppo spesso ostici da diagnosticare. L’allarme in merito è arrivato dai lavori del convegno internazionale Giornate Infettivologiche Luigi Sacco, che si è svolto a Milano alla fine del mese di maggio. Gli esperti hanno sottolineato che alla base del problema c’è innanzitutto l’delle temperature. Fino a qualche anno fa, proprio per ragioni climatiche, sarebbe stato molto difficile avere a che fare con tale problematica in aree del Nord Italiail Veneto e il Trentino, contesti dovestati diagnosticati alcuni casi di borelliosi di Lyme, ma anche numerose encefaliti causate da punture di(patologie note con l’acronimo TBE). Per quanto riguarda questa condizione, è bene ricordare che le conseguenze posessere molto gravi e in alcuni frangenti fatali. ...

