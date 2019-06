Tampon tax | Boldrini | “Doveroso abbassare l’iva sugli assorbenti | dal governo nulla di

Tampon tax - D’Uva (M5s) : Non abbiamo abbassato Iva assorbenti per ambiente - meglio le coppette : Il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Francesco D'Uva, prova a spiegare perché è stato bocciato l'emendamento che abbassava l'Iva sugli assorbenti e sui prodotti igienici femminili. Le motivazioni sarebbero due, da una parte la mancanza di copertura, dall'altra una ragione ambientale: "Non vogliamo quelli usa e getta, ci sono possibilità non inquinanti come la coppetta o il pannolino lavabile".

L'Aula boccia nuovamente la riduzione della "Tampon tax" sugli assorbenti : La Camera ha ieri bocciato nuovamente un emendamento per la riduzione dell'Iva al 5% sui prodotti di igiene femminile, la cosiddetta tampon tax. In Italia assorbenti e affini sono tassati al 22%, equiparati a beni voluttuari mentre le istanze di riduzione - un movimento che si è manifestato in diversi paesi - sottolineano che l'assorbente per le donne non è un optional ma un bene di prima necessità. bocciatura motivata dall'assenza di coperture ...