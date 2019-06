Si spacciava per Andrea Pirlo Così truffava i negozi di lusso 

I truffatori italiani che si spacciavano per George Clooney arrestati in Tailandia : Due italiani sono stati accusati di spacciarsi per l’attore statunitense George Clooney per promuovere il proprio business nel campo della moda. I due sono stati arrestati in Tailandia dopo anni di latitanza. Francesco Galdelli, 58 anni, e Vanya Goffi, 45 anni, sono stati arrestati nella località thailandese di Pattaya, dopo che i poliziotti hanno circondato la villa di lusso in cui vivevano, lontano dalle attrazioni turistiche e dalla ...

spacciava e vendeva i suoi gelati per Biologici - denunciato per frode : Pescara - I militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale - NIPAAF del Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara, nel corso di controlli nel settore agroalimentare su disposizione del procuratore aggiunto Annarita Mantini, hanno denunciato nei giorni scorsi, per frode in commercio, il legale rappresentante di una gelateria del centro di Pescara. Secondo le indagini, condotte dal pm Andrea Di Giovanni, il ...

Puglia - spacciava per italiana carne dell'est Europa. Denunciato per frode : Emanuela Carucci I carabinieri forestali del "Parco Alta Murgia" sono intervenuti ad Altamura in provincia di Bari durante una fiera È stato Denunciato e dovrà rispondere del reato di frode nell’esercizio del commercio un macellaio di Altamura, Comune in provincia di Bari.Nell'ambito dei controlli agroalimentari realizzati durante la nota rievocazione storica "Federicus" (una festa medievale in memoria del re Federico II che si tiene ...

Condannata l'avvocatessa che si spacciava per sorella di Cantone : La 54enne Maria Virginia Cantone, l'avvocatessa di Cervinara che si spacciava quale sorella del presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, è stata ritenuta colpevole della truffa perpetrata ai danni di ...

Torino - brand italiano spacciava acrilico per cashemire : frode per 2 milioni di euro : “Questo capo è stato realizzato con fibre di cachemire, materiale raro e prezioso dotato di incredibili proprietà che non trovano pari in nessun’altra fibra esistente al mondo”. L’etichetta diceva così. Invece, i maglioni erano in acrilico. Nei guai, una famosa azienda italiana d’abbigliamento sportswear con decine di negozi in tutta Italia. Secondo La Repubblica, il brand in questione sarebbe Cotton&Silk. La Guardia ...