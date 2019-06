Screening per la salute dentale a Ragusa

Napoli : un altro successo per il “sabato dello Screening” : Nonostante le alte temperature di questi giorni, il “sabato dello screening” ha raccolto anche stavolta il consenso dei cittadini. Il poliambulatorio mobile dell’ASL Napoli 1 Centro ha fatto tappa stavolta in Piazza del Gesù Nuovo, nel cuore del centro antico, e grazie all’impegno dei medici del distretto 31 ha erogato come sempre visite gratuite e kit per lo screening del tumore del colon retto. Un successo testimoniato dai numeri ...

Ragusa - 1.189 colonscopie in 6 mesi : Screening precoce per tumore al colon : Dal 1° gennaio al 12 giugno sono state effettuate dall'Asp di Ragusa 1.189 colonscopie. I dati diffusi dalla stessa Asp che ammette criticità

Atrofia muscolare spinale - Screening per 140 mila nati in Lazio e Toscana : L'Atrofia muscolare spinale, Sma, è la prima causa genetica di mortalità infantile. Un test gratuito, si potrà sapere per i nati Lazio e Toscana

Grazie allo Screening 5 mila persone hanno scoperto di essere malate di diabete : essere malati senza saperlo. Questo è quanto è accaduto a 5mila persone lo scorso 9 novembre. In questa data 5 mila farmacie hanno aderito ad una iniziativa di screening gratuito di Federfarma Nazionale per il diabete. La giornata chiamata DiaDay ha reso possibile di scattare una fotografia del diabete in Italia monitorando quasi 130 mila persone in pochi giorni. Lo conferma Marco Cossolo, presidente dell’ente, che spiega: “Queste ...

Morte improvvisa - Bambino Gesù : un’unita mobile per gli Screening cardiologici : Un’unità mobile attrezzata, con a bordo i tecnici di Cardiologia e Aritmologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, per effettuare screening elettrocardiografici nelle scuole primarie di Roma e del Lazio. L’iniziativa rientra nel progetto di prevenzione e sensibilizzazione ‘Una questione di cuore’, avviato dall’Ospedale della Santa Sede fin dal 2013 con il sostegno della Onlus La stella di Lorenzo. Il nuovo mezzo è stato messo a disposizione ...

Screening gratuito della pressione per la Giornata Mondiale dell’Ipertensione : il 17 maggio a Milano : Importante iniziativa che si svolgerà a Milano il prossimo venerdì 17 maggio, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ipertensione. L’ipertensione è, infatti, una delle cosiddette “patologie silenziose” e il fattore di rischio n. 1 che contribuisce a decessi su scala globale, causando ictus, infarti e altre complicazioni cardiovascolari. È, quindi, importante aumentare la consapevolezza degli italiani su questa patologia e ...

L’Asl Napoli 1 Centro al fianco dei cittadini - visite gratuite a Scampia. Grande successo per “i Sabato dello Screening” : Poco meno di 800 visite gratuite erogate in una sola giornata. Sono numeri in costante crescita quelli che arrivano settimana dopo settimana da “i Sabato dello Screening”, iniziativa ideata e promossa dalL’Asl Napoli 1 Centro nell’ambito della campagna regionale Mi Voglio Bene. L’appuntamento di ieri (Sabato 11 maggio) ha visto protagonisti tante donne e uomini – professionisti della sanità – delL’Asl di Napoli e soprattutto ha fatto ...