Libra | 9 cose da sapere sulla nuova moneta di Facebook

(Di martedì 18 giugno 2019) Mark Zuckerberg durante la conferenza F8 del 30 aprile 2019 (foto:) Efu. Dopo mesi di rumors, più o meno fondati,ha finalmente alzato il velo dal suo più ambizioso progetto:, la criptovaluta, o“virtuale” se preferite, che potrà essere usata per i pagamenti attraverso i suoi servizi di messaggistica, un po’ come in Cina avviene con WeChat (benché lì via social passi rigorosamente valuta fiat cinese). Ma come funzionerà? In cosa sarà simile ai bitcoin? E, soprattutto, dove potremo spendere le libre? Ecco 10daprima di mettere mano al portafogli (virtuale). 1. Keep Calm… Intanto ci vuole ancora qualche mese perché lasi manifesti: arriverà nei primi mesi del 2020 e sarà una criptovaluta, cioè esisterà interamente in forma digitale. Niente banconote o monete. E come per altre criptovalute, le transazioni verranno registrate (e ...

