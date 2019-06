Il gatto | un adorabile assassino | è tra le specie più aggressive e nocive

meteoweb.eu

(Di martedì 18 giugno 2019) I gatti. O li ami o li odi. C’è chi li trova assolutamente adorabili e chi non vuole vederli neanche in fotografia. Ora, un nuovo documentario di Jean-Pierre Courbatze, intitolato “Le chat, ce tueur si mignon” (“Il, uncosì carino”), mostra la vera natura di questo animale: un pericoloso “serial killer”.come un peluche ma anche temibile cacciatore, ilmette in pericolo la sopravvivenza di numerose. Presente in tutto il mondo, nonostante millenni di domesticazione, ilha conservato i suoi istinti di predatore. Solo negli Stati Uniti, si stima che i gatti causano ogni anno la morte di oltre 1,5 miliardi di uccelli e di 7 miliardi di piccoli mammiferi. Un flagello per la fauna di ecosistemi fragili, come la Nuova Caledonia e l’Australia. Nel documentario, disponibile su Arte fino al 3 luglio, vengono illustrate le loro impressionanti abilità e ...

octobrev_ : Nella seconda è adorabile a livelli che Gesù sembra un gatto - Gianni6310 : @yenisey74 @cuoreribelle931 Sei un'adorabile gatto nelle mutande... Ahahaha - tegamini : Da adorabile coccolone a devastante macchina di morte in 5,3 secondi netti. Quel coso verde è un asparago di plasti… -