Huawei P30 Pro si aggiorna con DC Dimming | ridotta latenza del Bluetooth e molti altri

Già aggiornato il Huawei P30 Lite e in sicurezza con patch 159 : riflessione su EMUI : Il Huawei P30 Lite è freschissimo di lancio commerciale in Europa ed in Italia eppure il dispositivo è protagonista già di un aggiornamento interessante. Lo smartphone di fascia media della serie P30 in effetti riceve in queste ore una patch di sicurezza che lo mette al sicuro da determinate vulnerabilità e minacce. Il riferimento particolare è al firmware 159. Magari chi ha appena acquistato proprio il Huawei P30 Lite con una delle tante ...

Foto e video di EMUI 10 su Huawei P30 : alla fine arriverà Android Q? : Non è proprio vicinissimo Android Q personalizzato con EMUI 10, ma grazie alla community di XDA Developers possiamo farci un'idea di come sarà a bordo di Huawei P30, di cui già vi abbiamo parlato in questo articolo in relazione alla botta di velocità che investirà il top di gamma con l'innesco della prossima major-release. Il ban USA incombe ancora (benché non se ne parli come nei primi giorni, la questione è tutt'altro che risolta), non siamo ...

Aggiornamento EMUI 10 Beta su Huawei P30 Pro Come funziona : EMUI 10 Aggiornamento per smartphone Huawei e Honor quando verrà rilasciato e su quali smartphone arriverà l’Aggiornamento EMUI 10

L’effetto ban sul prezzo Huawei P30 Lite - su Amazon più basso che mai : Il prezzo Huawei P30 Lite sta risentendo dell'effetto ban USA imposto dal governo di Trump? Anche su Amazon? I dubbi sul futuro software del dispositivo, seppur tante volte dissipati dalla stessa azienda, stanno incidendo e non poco sulla domanda del mercato. Le affermazioni sono lecite, sulla base di un paio di osservazioni puntuali e "scientifiche" riportate in questo articolo. Il prezzo Huawei P30 Lite di listino è ancora quello iniziale ...

Più veloce che mai Huawei P30 Pro con EMUI 10 : prima beta non ufficiale convincente : Sta facendo discutere moltissimo in queste il cosiddetto Huawei P30 Pro, per forza di cose il device più avanti tra quelli prodotti dal colosso cinese per quanto concerne lo sviluppo software. Oggi 15 giugno, infatti, è trapelata online la primissima beta addirittura impostata su EMUI 10 e sul sistema operativo Android Q. Nonostante si tratti di un prodotto non ufficiale, oltre che incompleto, siamo comunque al cospetto di una potenziale svolta ...

Dal 14 giugno 10 euro di sconto Unieuro per Huawei P30 Lite - Honor 10 e S9 Plus : i nuovi prezzi : Scattano oggi 14 giugno alcune offerte Unieuro molto interessanti per tutti coloro che stanno cercando un nuovo smartphone Android, considerando la campagna online che ci propone un prezzo più basso per i vari Huawei P30 Lite, Honor 10 e Samsung Galaxy S9 Plus. Tanto per citare tre device che hanno ancora mercato nel nostro Paese dopo le news sul volantino di inizio settimana. A tal proposito, va messo in evidenza un codice sconto di 10 euro ...

Oppo Reno 10X Zoom è il concorrente più credibile dello Huawei P30 Pro : Con il nuovo smartphone Reno 10X Zoom l’azienda cinese Oppo sfida apertamente Huawei e lo Zoom periscopico del P30 Pro. Dalla sua questo prodotto ha il comparto fotografico di fascia alta, le prestazioni, lo schermo e l’autonomia. Per contro, bisogna spendere più di quello che ci si aspetterebbe, per avere un prodotto che è comunque pesante, non impermeabile e senza presa jack per le cuffie. ...

Huawei P30 Lite togliere o nascondere il notch sullo schermo : La versione personalizzata EMUI 9 di Android installata sullo smartphone Huwei P30 è dotata di impostazioni integrate per nascondere il notch sullo smartophone Huawei P30 Lite.

Più corposo del previsto per Huawei P30 e P30 Pro l’aggiornamento di giugno : riflettori sulla B168 : Arrivano in queste ore alcune importanti novità per gli utenti che negli ultimi tre mesi hanno deciso di acquistare un Huawei P30 o un P30 Pro. Dopo le prime apparizioni della patch di maggio risalenti a qualche giorno fa in giro per l’Europa, infatti, il produttore cinese ha deciso di passare dalla teoria ai fatti anche con il pacchetto software di giugno. Ecco perché in Rete stanno trapelando le prime informazioni sul firmware B168, in attesa ...

Usare Huawei P30 Pro per misurare la lunghezza - l’area - l’altezza e il volume : Come Usare lo smartphone Android Huawei P30 Pro per misurare la lunghezza, l’altezza. l’area e il volume di oggetti La guida uso smartphone per Usare al massimo il tuo telefono Ad oggi, Huawei P30 Pro è uno dei migliori smartphone dotato di fotocamere ad alta precisione. Huawei P30 Pro ha una fotocamera ToF (Time of …

Bici in regalo con volantino Unieuro del 10 giugno : Huawei P30 - P30 Lite e S10 Plus a prezzi aggiornati : Arriva prepotente, da oggi 10 giugno, il primo volantino Unieuro del mese per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo smartphone a condizioni vantaggiose. In questo caso, però, più che sui prezzi assicurati ai potenziali acquirenti di Huawei P30, P30 Lite Samsung Galaxy S10 Plus, puntualmente inseriti nella campagna, occorre concentrarsi sul regalo previsto per chi decide di portarsi a casa uno dei modelli previsti dalle offerte lanciate ...

HONOR View20 - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy S10e - Huawei P30 Lite e non solo fra le migliori offerte del weekend : Il mercato degli store online è in continuo fermento e il weekend ci riserva un’altra carrellata di offerte che riguardano il panorama Android. Sono infatti cinque gli smartphone il cui street price è continuato a scendere negli ultimi giorni o è andato stabilizzandosi: HONOR View20, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10e, Huawei P30 Lite e Mate 20 Pro. […] L'articolo HONOR View20, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10e, Huawei P30 Lite e non solo ...

Aggiornamenti con patch di sicurezza in arrivo su Sony Xperia 1 e Huawei P30 Pro : Sony ha avviato il rilascio di un aggiornamento software, il primo, che riguarda il nuovo top di gamma Xperia 1 L'articolo Aggiornamenti con patch di sicurezza in arrivo su Sony Xperia 1 e Huawei P30 Pro proviene da TuttoAndroid.

TENAA rivela che Huawei P30 sarà presto disponibile in due nuove varianti - in Cina : Huawei P30 è recentemente apparso su TENAA con il codice ELE-AL00m e presto potrebbe essere disponibile in due nuove varianti in Cina. La prima delle nuove varianti viene fornita con 12 GB di RAM e probabilmente 256 GB di spazio di archiviazione, tuttavia nell'elenco è presente anche una variante con 6 GB RAM che dovrebbe avere 64 GB di spazio di archiviazione. L'articolo TENAA rivela che Huawei P30 sarà presto disponibile in due nuove ...