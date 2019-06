Ferrari SF90 stradale | prezzo | interni e caratteristiche Quanto cavalli ha

F1 - GP Francia 2019 : prosegue la caccia della Ferrari alla Mercedes. Nuovi aggiornamenti in arrivo sulla SF90 : Lasciate alle spalle le controversie vicende del finale del GP del Canada, per la F1 è tempo di prepararsi all’appuntamento del Paul Richard dove settimana prossima andrà in scena il GP di Francia, ottavo round del Mondiale 2019. Lewis Hamilton può per la prima volta in questo avvio di stagione avvicinarsi al weekend con la tranquillità e la forza derivanti da un buon vantaggio in classifica, costruito con le ultime tre vittorie e il ...

Ecco la nuova Ferrari SF90 - il video di debutto della prima ibrida del Cavallino rampante : “Prestazioni mai viste” : Ferrari inaugura una nuova era nella sua storia introducendo nella propria gamma la prima vettura ibrida Phev (‘Plug-in Hybrid Electric Vehiclè) di serie, la Sf90 Stradale. La nuova Ferrari Sf90 Stradale, spiega il Cavallino, “è una vettura estrema in ogni sua parte e rappresenta una svolta epocale, perché offre livelli di prestazioni finora mai visti su una vettura di serie”. La supercar ha 1000 cv di potenza massima, un ...

F1 - GP Monaco 2019 : Ferrari - il Mondiale è già un’utopia. Il dilemma di Maranello : insistere sulla SF90 o concentrarsi sul 2020? : E dopo la Catalogna è la volta di Montecarlo. Nel Principato, dove la prima corsa si disputò il 14 aprile del 1929 grazie allo spirito d’iniziativa di Antony Noghes (fondatore dello Automobile Club de Monaco) e la prima edizione valida per Mondiale di F1 vi fu il 21 maggio del 1950, sarà il sesto round della saga iridata e i precedenti capitoli hanno riservato ben poche soddisfazioni ai colori della Ferrari: 5-0 per la Mercedes e palla al ...

F1 - GP Monaco 2019 : Ferrari e un progetto sbagliato. Problemi di telaio ed aerodinamica - SF90 concettualmente diversa dalla macchina 2018 : Un cubo di Rubik. Così è stata descritta la SF90. La nuova monoposto Ferrari, infatti, appare più come un rompicapo piuttosto che una vettura. E, quando sono piloti e tecnici ad affermarlo, significa che qualcosa non è andato per il verso giusto. Forse tutto. Come si può spiegare in maniera razionale una macchina che era nata in maniera “quasi perfetta” citando Sebastian Vettel nel corso dei test invernali e che invece ora, dopo ...