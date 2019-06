Fedez a processo per diffamazione social | «Definì “giornalaia” la giornalista Chiara

Fedez a processo per diffamazione nei confronti dell'autrice del libro su Salvini : Possibili guai giudiziari in vista per Fedez. Il cantante è stato infatti querelato dalla giornalista Chiara Giannini, recentemente salita alla ribalta delle cronache in quanto autrice del controverso libro-intervista a Matteo Salvini, che era stato recentemente escluso dal Salone Del libro di Torino, suscitando enormi polemiche mediatiche ed occupando le pagine dei giornali per settimane. L'ex giudice di The Voice of Italy è finito a processo a ...

