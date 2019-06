Donald Trump insiste ancora sulla colpevolezza dei “Central Park Five”

Mario Draghi - l'annuncio : "Economia in affanno - taglio ai tassi d'interesse". Furia di Donald Trump : "Sleale" : Preso atto della crescita economica in affanno Mario Draghi annuncia un possibile taglio dei tassi di interesse. Immediata la reazione dei mercati con un aumento degli indici di Borsa e il calo di euro e spread. Ma immediata anche la replica irritata di Donald Trump che, in un tweet, accusa di fatto

Donald Trump contro Mario Draghi : "Porta un vantaggio ingiusto all'Eurozona - a discapito degli Usa" : “Mario Draghi ha appena annunciato il possibile arrivo di altri stimoli, facendo immediatamente calare l’euro contro il dollaro, e rendendo ingiustamente più facile per loro (l’Europa, ndr.) competere con gli Stati Uniti. Sono anni che lo stanno facendo, insieme alla Cina e ad altri”. Lo ha twittato il presidente Usa, Donald Trump. Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately ...

Valeria Fedeli ad Agorà attacca Matteo Salvini : "Mancanza di autorevolezza davanti a Donald Trump" : "C'è un problema di serietà quando si sta al governo. Non si può andare dal presidente degli Stati Uniti e dire 'scusate abbiamo preso quella posizione sul Venezuela ma adesso faremo diversamente'", attacca Valeria Fedeli, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre. "C'è un problema di autorevolez

Israele ha intitolato un insediamento sulle alture del Golan a Donald Trump : Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha intitolato al presidente statunitense Donald Trump un insediamento di Israele sulle alture del Golan. L’insediamento, precedentemente chiamato Bruchim, si chiamerà ora Ramat Trump, ovvero “alture di Trump”. Bruchim, che fa parte del più grande insediamento

Golfo - Donald Trump recluta i "Volenterosi" armati : Il “missile fumante” sostengono di averlo trovato, anche producendo un video. E ora via con la una nuova “Coalizione di volenterosi”, sedici anni dopo la prima: allora, nel 2003, contro Saddam Hussein. Oggi, contro il regime degli ayatollah. Donald Trump ha deciso affidando la costruzione della “Coalizione 2.0” a tre figure chiave della sua amministrazione: il segretario alla Difesa Patrick Shanahan, il ...

Principe delle balene! La gaffe di Donald Trump sul Principe Carlo : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è reso involontario protagonista di una gaffe su Twitter che coinvolge la royal family inglese, scatenando l’ilarità del popolo di Internet. Il presidente americano Donald Trump ha commesso un errore di battitura su un post di Twitter, rendendosi involontariamente protagonista di un epic fail che non verrà dimenticato tanto presto. A volte sono proprio le piccole distrazioni a ...

La guerra dietro la pagina Wikipedia di Donald Trump : (foto: Getty Images) La pagina Wikipedia in lingua inglese del presidente statunitense Donald Trump è la più visitata al mondo tra quelle dedicate a una singola persona, e gli editor dell’enciclopedia online, in media, la vedono come una grande causa di fastidio: gestirla è infatti uno dei lavori più faticosi da svolgere sul portale. Soltanto a gennaio di quest’anno la pagina è stata visitata 156 milioni di volte, registrando 30 milioni di ...

Donald Trump ha annunciato che Sarah Huckabee Sanders - portavoce della Casa Bianca - si dimetterà a fine mese : Il presidente USA Donald Trump ha annunciato che Sarah Huckabee Sanders, portavoce della Casa Bianca, si dimetterà alla fine del mese. Trump dice anche di averla esortata a candidarsi come governatrice dell’Arkansas. After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee

Mondiali calcio femminile – Megan Rapinoe non canta l’inno americano - è polemica : “il mio ‘vaffa’ a Donald Trump” : La protesta di Megan Rapinoe: niente inno per l’attaccante statunitense per manifestare contro il suo presidente Donald Trump I Mondiali di calcio femminile stanno riscuotendo tanto successo e attirando sempre più spettatori. L’esordio delle azzurre ha entusiasmato l’Italia intera, con la splendida vittoria sull’Australia per 2-1, ma sono anche episodi extracalcistici a fare clamore ed incuriosire la gente. Tra le ...

Donald Trump minaccia la Germania : "Sanzioni contro Nord Stream 2" : Donald Trump ha annunciato che sta considerando di imporre sanzioni contro il NordStream 2, il nuovo gasdotto russo-tedesco da tempo nel mirino del presidente americano, che oggi è tornato a mettere in guardia la Germania contro la dipendenza energetica da Mosca.Ricevendo il presidente polacco alla Casa Bianca, Trump ha annunciato ai reporter che incontrerà il presidente russo Vladimir Putin al prossimo G20 in Giappone.

Emmanuel Macron ha detto che manderà a Donald Trump un nuovo albero - dopo che l’altro è morto : Il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto sapere che manderà al presidente statunitense Donald Trump un nuovo albero, visto che la quercia che avevano piantato insieme più di un anno fa nel frattempo è morta. Macron lo ha fatto sapere parlando con la

I calzini di Donald Trump e la merce fasulla su Amazon : Wired racconta una storia esemplare su come il grande sito di e-commerce rischi di favorire i prodotti contraffatti

Meghan Markle - dopo le assenze degli ultimi giorni torna in pubblico così : lo schiaffo a Donald Trump : Prima uscita in pubblico per Meghan Markle dopo la nascita del figlio Archie. La consorte del principe Harry si mostra in occasione delle celebrazioni per il compleanno della Regina. Nonostante risulti ancora ufficialmente dispensata dagli impegni pubblici, per via della recente maternità, la duches