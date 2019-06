DC Films – Yahya Abdul-Mateen II vuole Black Manta in The Suicide Squad

tenacemente

(Di martedì 18 giugno 2019) DC– A differenza di Jason Momoa che si propone ai Marvel Studios come nuovo Wolverine,II non intende abbandonare i Worlds of DC el’ingresso diin The. Ecco le dichiarazioni dell’attore… DC, se Jason Momoa lavorerebbe con i Marvel Studios nei panni di Wolverine,II chiede ancora più spazio nei Worlds of DC…ha debuttato ... DCIIin TheL'articolo DCIIin Theproviene da TenaceMente.