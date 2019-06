Concorso per 2753 figure al Ministero della Giustizia | reddito annuo fino a 27mila euro

Superenalotto di oggi - 18 giugno 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.73 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Superenalotto di oggi, 18 giugno 2019 : i numeri vincenti del concorso n.73 sembra essere il primo ...

Navigator - da oggi in 50mila a Roma per il maxi-Concorso : Da oggi, martedì 18 giugno, fino a giovedì 20 giugno 2019, presso la Fiera di Roma andrà in scena il maxi-concorso per i 2.980 posti da Navigator. I vincitori lavoreranno per l'Anpal, l'Agenzia per le politiche attive, affiancando i Centri per l'impiego. In particolare si occuperanno di trovare lavoro ai disoccupati percettori del reddito di cittadinanza. I candidati sono 53.907, quindi vuol dire che saranno assunti circa un aspirante ...

Concorso navigator - via al test : tre giorni di fuoco a Fiera di Roma per 54mila candidati : Al via oggi a Fiera di Roma il Concorso per i 54mila aspiranti navigator che hanno passato la prima fase di selezione. Dovranno rispondere ad un test composto da 100 domande a risposta multipla e solo 2980 di loro, alla fine, otterranno l'assunzione a navigator fino ad aprile 2021, il nuovo profilo professionale che orienterà al lavoro i beneficiari del reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Concorso per assistente sociale - biologo e dirigente welfare : scadenza a luglio : Sono ancora attivi alcuni concorsi pubblici per differenti professioni, tra cui uno per il ruolo di assistente sociale, uno per biologo e uno per dirigente welfare e cultura. I bandi sono stati pubblicati dal Comune di Civitanova Marche (assistente sociale); dall'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria di Milano (biologo) e dal Comune di Macerata (dirigente welfare e cultura). Selezione pubblica per assistente sociale Il Comune di ...

Concorso navigator per il reddito di cittadinanza - si parte : uno su 18 sarà assunto : I navigator aiuteranno i Centri per l’impiego a trovare lavoro a chi ha il reddito di cittadinanza. Si parte oggi alla Fiera...

Concorso Dsga - supereranno la preselettiva poco più di 6mila candidati : Sono ore d'attesa per chi ha partecipato alla prova preselettiva del Concorso Dsga. Tra martedì 18 e mercoledì 19 giugno dovrebbero (il condizionale è d'obbligo) essere pubblicati i risultati di questo primo step inerente alla selezione per direttori dei servizi generali e amministrativi bandita dal Miur. La prima prova si è tenuta nei giorni 11-12-13 giugno e ha visto coinvolti migliaia e migliaia di italiani che si sono impegnati studiando un ...

Concorso Camera di Commercio - pubblicato il bando per 27 Assistenti Amministrativi : pubblicato in Gazzetta il bando di Concorso Camera di Commercio per l’assunzione di 27 Assistenti ai servizi Amministrativi e di supporto, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato. Dei suddetti posti, il 30% è riservato ai militari delle Forze Armate congedati senza demerito che ne abbiano fatta specifica richiesta; in caso di non partecipazione o mancanza di requisiti necessari i posti saranno coperti da idonei non riservatari. In ...

Concorso funzionari giudiziari 2019 : data uscita bando per 1850 posti : Concorso funzionari giudiziari 2019: data uscita bando per 1850 posti A inizio maggio il ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno con la firma dell’apposito decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 giugno, ha dato il via all’iter del Concorso che mette in palio 1.850 posti per funzionari giudiziari, inoltre, altri 903 posti da assistente giudiziario saranno assegnati tramite lo scorrimento delle graduatorie già ...

Chiara Appendino indagata per sospetto Concorso in peculato : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha ricevuto un avviso di garanzia: è indagata per concorso in peculato per la consulenza fantasma di Luca Pasquaretta, suo ex portavoce. I magistrati Erica Gambetta e Gianfranco Colace le hanno fatto notificare l'avviso perché ritengono che tutti sapessero del contratto che Pasquaretta aveva ottenuto dalla fondazione per il Libro per aiutare nella comunicazione il presidente Massimo Bray.È stata la stessa ...

Torino - sindaca Appendino indagata per Concorso in peculato : “Consulenza da 5mila euro a ex portavoce” : Nuovo avviso di garanzia per Chiara Appendino. La sindaca 5 stelle di Torino è chiamata a rispondere di concorso in peculato. E’ stata la stessa prima cittadina a comunicare su facebook di avere ricevuto l’avviso. Le indagini riguardano la consulenza affidata al suo ex portavoce, Luca Pasquaretta, dalla Fondazione per il libro. La vicenda è nota e riguarda un incarico da 5mila euro che Pasquaretta aveva ricevuto quando faceva parte ...

La sindaca di Torino - Chiara Appendino - è indagata per Concorso in peculato : La sindaca di Torino, Chiara Appendino del Movimento 5 Stelle, è indagata per concorso in peculato. Lo ha detto la stessa Appendino in un post su Facebook, in cui ha raccontato di aver ricevuto un avviso di garanzia. La storia

Appendino indagata per Concorso in peculato : "Sono tranquilla" : Appendino indagata per concorso in peculato: "Sono tranquilla" La sindaca di Torino ha ricevuto un avviso di garanzia per le indagini sulla consulenza affidata dalla Fondazione per il Libro al suo ex capo ufficio stampa, Luca Pasquaretta, indagato per peculato. Ne ha dato notizia lei stessa su ...