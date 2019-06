Ark | Survival Evolved si arricchisce con una nuova mappa gratuita | Valguero

eurogamer

(Di martedì 18 giugno 2019) Ark:, il particolare gioco di sopravvivenza con i dinosauri di Studio Wildcard, continua a ricevere aggiornamenti dopo la sua uscita nel 2017.Come riporta Play Crazy Game è stata pubblicata unachiamata, il cui trailer è disponibile in calce a questo articolo. Secondo quanto svelato, questaè molto grande, si parla addirittura di 63 chilometri da esplorare, che includono otto diversi biomi, ognuno con il suo clima e i suoi pericoli ambientali. Preparatevi quindi ad incontrare una giungla fitta, una savana umida, campi innevati ma anche colate di lava calda e così via.porta anche con sé unaarena per i boss, che vi vedrà combattere contro tre piccole creature per nulla docili: Megapiteco, Manticora e Drago. È una lotta piuttosto pericolosa e da non prendere alla leggera.Leggi altro...