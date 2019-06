Aemilia | arrestato latitante condannato nel maxiprocesso alla ‘ndrangheta

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Bilbil Elezaj, uno degli imputati di, il‘ndrangheta emiliana, era scomparso due giorni prima della sentenza della Cassazione del 24 ottobre scorso, che aveva confermato la sua condanna a 5 anni di reclusione. È statolunedì mattina dai Carabinieri di Piacenza, che, in collaborazione con l’Interpol e la polizia albanese, sono riusciti a rintracciarlo seguendo gli spostamenti della moglie. L’uomo è stato fermato all’aeroporto di Tirana mentre salutava la donna, che stava per partire per l’Italia. Il 52enne albanese era inserito nell’elenco ‘Red Notice‘ dell’Interpol ed era colpito da un mandato di arresto europeo emesso dProcura generale di Bologna. Elezaj era considerato il braccio destro di Antonio Gualtieri, uno dei presunti vertici dell’associazione mafiosa emiliana, ed era statoin ...

