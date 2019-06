Palermo | ricorso al Collegio di Garanzia contro Figc e Frosinone DETTAGLI

Scuola : legali prof Palermo sospesa depositano ricorso - 'soluzione Miur non perseguibile' (2) : (AdnKronos) - Nel ricorso, lungo una quarantina di pagine che approfondisce la memoria difensiva depositata in seno al procedimento disciplinare, si sottolinea l'illegittimità della sanzione che viola gli articoli della Costituzione, la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la s

Scuola : legali prof Palermo sospesa depositano ricorso - 'soluzione Miur non perseguibile' : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Approda nelle aule giudiziarie il caso di Rosa Maria Dell'Aria, la prof di italiano dell'Iti Vittorio Emanuele III di Palermo sospesa per 15 giorni, con stipendio dimezzato, per non aver vigilato sul lavoro svolto da alcuni suoi alunni. I legali della docente, Alessand

Palermo - la prof sospesa torna in classe dopo 15 giorni : “Bella giornata - felice di rientrare”. L’avvocato annuncia ricorso : torna a scuola Rosa Maria dell’Aira, la professoressa sospesa dall’ufficio scolastico provinciale di Palermo per una presentazione dei suoi alunni in cui venivano accostate le leggi razziali e il decreto sicurezza. L’insegnante si è presentata questa mattina all’ Istituto Tecnico Industriale Vittorio Emanuele III di Palermo. Sono infatti passati i 15 giorni di sospensione disposti dal provveditore. Il figlio e avvocato ...

Palermo - ricorso respinto : via libera ai playoff di B : Il Collegio di Garanzia dello Sport ha dato il definitivo via libera ai playoff di Serie B. Con decreto monocratico il presidente Franco Frattini ha rigettato il ricorso del Palermo contro l’ordinanza della Corte Federale d’Appello. Corte che ieri aveva deciso di non rinviare l’avvio dei playoff in attesa della discussione nel merito del ricorso […] L'articolo Palermo, ricorso respinto: via libera ai playoff di B è stato ...

La Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Palermo per sospendere i playoff di Serie B : La Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Palermo per sospendere i playoff di Serie B di calcio, che danno l’accesso alla Serie A. Il Palermo aveva presentato il ricorso dopo che tre giorni fa era stato retrocesso

Calcio - Serie B 2019 : i play-off partiranno regolarmente. Rigettato il ricorso del Palermo : Secondo quanto scritto dall’ANSA, la Corte d’Appello della FIGC ha Rigettato la richiesta del Palermo di sospendere lo svolgimento dei play-off promozione di Serie B, in seguito alla sentenza con cui i rosanero sono stati retrocessi in Serie C per illecito amministrativo. Confermate dunque verdetti della stagione regolare e date della post season. Questa la situazione dopo la retrocessione del Palermo all’ultimo posto: Promosse ...

Serie B : rigettato dalla Corte Federale il ricorso del Palermo - da domani i play off : In Serie B, poco dopo le ore 19 di questa sera è stata diramata la sentenza con la quale la Corte d'Appello Federale ha rigettato il ricorso del Palermo Calcio riguardo alla sospensione cautelare della disputa dei play off, che come da calendario avranno quindi regolarmente inizio domani venerdì 17 maggio alle ore 21,00 con la prima gara in programma Spezia-Cittadella. L'udienza di secondo grado fissata per giovedì 23 maggio, venerdì la ...

Serie B - la Corte d’Appello rigetta il ricorso del Palermo : domani scattano regolarmente i Play Off : L’istanza cautelare presentata dal Palermo è stata rigettata dalla Corte d’Appello Federale, permettendo dunque domani l’inizio dei Play Off La Corte Federale d’Appello ha rigettato l’istanza cautelare del Palermo che chiedeva la sospensione dei Playoff di Serie B. Il club siciliano, giunto terzo nel campionato cadetto, è stato retrocesso in Serie C dal Tribunale federale per una Serie di irregolarità ...

Città Palermo in sgomento per retrocessione in C - a Foggia pronti a ricorso e mobilitazione : Palermo – “L’amministrazione comunale conferma il grande rammarico e il grande sgomento per questa decisione che penalizza lo sforzo della squadra, i risultati agonistici, la tifoseria e un’intera citta’. Una decisione che toglie la speranza di una prospettiva di uscita dal tunnel che era stato causato dalla vecchia gestione”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, a margine della presentazione ...

Palermo in Serie C - il presidente Albanese non demorde : “Pronto ricorso - siamo più carichi di prima” : La decisione arrivata poco fa sul Palermo ha del clamoroso. Il club rosanero è stato infatti retrocesso all’ultimo posto in Serie B e dunque spedito in terza Serie. Questo quanto emerso dalla disamina del Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare. Palermo in Serie C, come cambiano gli scenari: sorridono Perugia, Venezia e Foggia, la classifica aggiornata Dopo le dure parole del Ds Rino Foschi, si è espresso in ...