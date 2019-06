Ogni episodio di Minecraft Story Mode su Xbox 360 costa quasi 100 dollari

eurogamer

(Di lunedì 17 giugno 2019) Dopo la chiusura di TellTale, le Stagioni 1 e 2 diverranno rimosse da tutte le piattaforme. Pertanto non sarete più in grado di acquistare i giochi sulla maggior parte dei sistemi, ed il 25 giugno non sarete in grado di scaricare gli episodi, anche se li possedete già.Tuttavia, come riporta VG247, c'è ancora un piccolo dettaglio che riguarda le versioni del gioco su360. Per mantenere gli episodi sullo store in modo che le persone che li possiedono già possano riscaricarli, le stagioni devono essere disponibili anche per la vendita.A tal proposito, l'unico modo è di rendere gli episodi molto costosi in modo da dissuadere i nuovi giocatori a non comprarli. Sullo store di360 i singoli episodi disi trovano ad un prezzo di 100.Leggi altro...

