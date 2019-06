Il principe Filippo al nipote Harry | Con un' attrice ci esci | mica te la sposi

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Mariangela Garofanodi Edimburgo, molto legato al, quando il rapporto con Meghan Markle stava diventando serio, consigliò aldi non sposarladi Edimburgo, che ha compiuto da poco 98 anni, è sempre stato molto affezionato al. Dato il legame che li unisce, come poteva non dire la sua alriguardo alla relazione con Meghan Markle? Come ha rivelato The Sun, ilconsorte consigliò aldi non sposare la sua futura moglie. “Uno con le attrici ci esce,se le sposa”, avrebbe suggerito causticoalall’inizio della loro relazione, mae Meghan hanno comunque coronato il loro sogno d’amore, convolando a nozze a maggio 2018. Pare che non sia la prima volta che il duca di Edimburgo dispensi i suoi consigli in fatto di matrimonio: in un’intervista del 1997 al Sunday Times Magazine infatti, ...

abbicuradite1 : @Kiaretta_26 @ilariami1 @Frafra80577841 @PaolaRo50605071 @FragileAnche @IstriceBrizzola Sono tutti belli ma a me pi… - la_stordita : RT @MatteoPitotti: @la_stordita Ci saluti il Principe Filippo - MatteoPitotti : @la_stordita Ci saluti il Principe Filippo -