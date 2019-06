Il feretro di Zeffirelli arriva a Palazzo Vecchio a Firenze | lunghi applausi e squillo

ilfogliettone

(Di lunedì 17 giugno 2019) L'abbraccio dia Francoinizia con l'allestimento della camera ardente nel Salone dei Cinquecento a. In queste immagini ildel grande regista e scenografo fa il suo ingresso nella sede del Comune in piazza della Signoria. Ildi Francoe' stato accolto dal lungo applauso di una folla di qualche centinaio di persone, che si e' radunata sull'arengario, in piazza Signoria. La camera ardente, nel Salone dei Cinquecento, sara' aperta fino alle 23 di oggi, e poi domani, dalle 9.00 alle 10.30, per rendere omaggio al regista scomparso. La bara con le spoglie di Francoe' stata sistemata davanti alla scalinata del Salone dei Cinquecento in.Presenti, tra gli altri, l'intera Giunta Comunale, il prefetto Laura Lega, con i figli adottivi del regista, Luciano e Pippo: quest'ultimo ha posato sulla bara una ...

