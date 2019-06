Il creatore di Cyberpunk 2020 risponde alle critiche verso Cyberpunk 2077

eurogamer

(Di lunedì 17 giugno 2019) La demo dimostrata durante l'E3 2019 è stata criticata da alcuni membri della stampa e giocatori (probabilmente fan del gioco di ruolo cartaceo), riguardo l'uso del materiale originale.Come riporta Twinfinite, ildiMike Pondsmith è intervenuto su Reddit per cercare di calmare gli animi. Prima di tutto ha confermato il suo coinvolgimento nella creazione del gioco e si è detto molto felice che i membri dei Voodoo Boys (che nella versione cartacea non hanno nulla a che vedere col Voodoo) siano stati rimpiazzati con veri predicatori di questa religione. Ecco le sue dichiarazioni:sarà disponibile per PC, Xbox One e PS4 a partire dal 16 aprile, se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima.Leggi altro...

