Ghost of Tsushima arriverà quest' anno?

Uscita di Ghost of Tsushima su PS4 entro la fine del 2019 : l’indizio arriva da Sony : L'Uscita di Ghost of Tsushima continua a rimanere un mistero. Così come chiacchieratissima tra la community di videogiocatori, che vorrebbero mettere mano sul titolo il prima possibile. Una richiesta assai comprensibile, considerando il fascino assai particolare che esercita l'ultima fatica dei ragazzi di Sucker Punch - celebri per aver creato la saga supereroistica di inFamous -, che ci porterà tra le bellezze di un Giappone feudale ...

Un nuovo State of Play dedicato a The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima arriverà questo mese? : Nonostante Sony non presenzierà all'E3 di quest'anno, attraverso il recente State of Play ed il nuovo trailer di Death Stranding, la società ha indubbiamente rubato la scena a Microsoft e Nintendo.A quanto pare però, secondo quanto riporta Gamepur, il caporedattore di Walmart Canada, che su Twitter si fa chiamare "The Hunter", questo mese Sony terrà un nuovo State of Play, probabilmente dedicato a The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima, i ...

Ghost of Tsushima arriverà entro un anno? : Un'altra uscita Sony molto attesa è Ghost of Tsushima, esclusiva PlayStation 4 dalla data di lancio non ancora comunicata.Ebbene, come riporta Playstationlifestyle, il titolo di Sucker Punch potrebbe uscire entro un anno stando ad alcuni indizi della pagina Amazon UK e speculazioni nate dagli utenti.In particolare, un utente Reddit ha notato come la boxart del titolo presente sulla pagina Amazon UK riporti una classificazione PEGI, ovvero il ...

Gli sviluppatori di Ghost of Tsushima alla ricerca di personale per spingere il gioco al suo "pieno potenziale" : Ghost of Tsushima, tra tutte le esclusive PS4 in arrivo, è stato forse il titolo più avvolto nel mistero. Anche Death Stranding ha visto almeno un certo numero di trailer, mentre per il gioco di Sucker Punch, salvo due trailer, non abbiamo visto nulla dall'E3 2018.I fan, dunque, si stanno chiedendo come procede lo sviluppo, soprattutto alla luce delle speculazioni basate su precedenti annunci di lavoro che la maggior parte della scrittura doveva ...

Death Stranding - The Last of Us : Part 2 - Ghost of Tsushima : una delle esclusive PS4 potrebbe ricevere un trailer prima dell'inizio dell'E3 2019 : Come probabilmente già saprete, Sony non sarà tra i protagonisti dell'imminente E3 2019, tuttavia, la compagnia potrebbe avere in serbo una sorpresa per i fan prima che inizi l'evento di Los Angeles.Secondo un noto insider, amministratore di ResetEra, Sony avrebbe in programma la pubblicazione di un nuovo trailer per una delle sue attese esclusive, Death Stranding, The Last of Us: Part 2 o Ghost of Tsushima.Stando all'insider, "sarebbe in arrivo ...

The Last of Us Part II - Ghost of Tsushima e Death Stranding confermati come esclusive PS4 : Mentre iniziamo ad avvicinarci all'hardware di nuova generazione di Sony, alcuni fan si sono interrogati sullo stato dei "Big Three" del produttore che sono ancora in programma per PS4. I tre giochi in questione, The Last of Us Part II, Death Stranding e Ghost of Tsushima, sono tutti destinati ad approdare su PS4, ma ad ogni gioco manca ancora una finestra di lancio, perciò alcuni hanno iniziato a ipotizzare che forse potrebbero diventare titoli ...