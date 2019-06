Fedez | “Mi hanno trovato unʼanomalia… il vero lusso è stare col proprio figlio”

attualitavip.myblog

(Di lunedì 17 giugno 2019) Una foto di famiglia, il piccolo Leone che sorride tra le braccia di mamma e papà, uno dei tanti scatti che pubblica costantemente. Questa volta però il rapper, solito essere ironico e spiritoso con i fan, si confida a cuore aperto sul senso della vita. Racconta che gli è stata riscontrata un’anomalia che avrebbe potuto preannunciare un male più grande. E’ tutto sotto controllo. Ma è l’occasione per ricordarsi che la panacea di tutti i mali non sta nel denaro, ma nel tempo speso a rincorrere la propria felicità… “Sono sempre combattuto se parlare in maniera del tutto onesta di alcuni piccoli ostacoli che sono riuscito a superare diventando papà, perché oltre a rischiare di essere eccessivamente retorico mi rendo conto che la nostra condizione di privilegio, agli occhi di molti, possa mettere in secondo piano praticamente qualsiasi problema. Credetemi ...

