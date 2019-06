Elezioni Sardegna | lo spoglio e i risultati | il centrodestra è in testa a Cagliari e

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) È unfino all’ultima scheda allecomunali didove per ora resiste il candidato sindaco delPaolo Truzzu con il 50,4%, mentre il centrosinistra con Francesca Ghirra segue al 47,5%. Il terzo candidato, Angelo Cremone (lista Verdes), è al 2%. È il risultato ancora incerto tra i 28 Comuni chiamati al voto per l’elezione del sindaco in: il primo test per la giunta regionale dieletta il 24 febbraio scorso e guidata da Christian Solinas, dopo i ritardi nella formazione della giunta e le polemiche per il doppio incarico rivestito dal governatore.è andata al voto con due anni di anticipo per le dimissioni del sindaco Massimo Zedda, che ha optato per il Consiglio regionale dove siede all’opposizione dopo aver perso la sfida per la guida della Regione. Ilvince già al primo turno ad Alghero dove Mario ...

LegaSalvini : ++ QUESTA DOMENICA A SASSARI VOTA LEGA! ++ 5 minuti del tuo tempo e vinciamo! Questa domenica, elezioni amministra… - repubblica : Elezioni in Sardegna, centrodestra verso la vittoria a Cagliari. Il Centrosinistra in testa a Sassari [news aggiorn… - repubblica : Elezioni in Sardegna, i primi risultati: a Cagliari testa a testa, a Sassari il centrodestra indietro. [news aggior… -