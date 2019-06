Concluso ieri | 16 giugno | il Congresso sulla Medicina Estetica con relatore Fabrizio Melfa

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Due incontri in cui sono state trattate le principali metodiche più usate nella chirurgia plastica e nella, affrontate in maniera approfondita e pratica durante il “Laboratorio di Esperienze” che si è tenuto gli scorsi 7, 8 e 9a Riccione, curato dal Gruppo Italiano di Studio sulle Tecnologie e patrocinati dalla Società Italiana die dell’Associazione Italiana Chirurgia Plasticae durante ilInternazionale "Opatija", incontro croato di, organizzato e presieduto dalla dottoressa Elma Bunar, dal titolo Ethic, Esthetic, Elegancesi, 16. Presenti tra i relatori di entrambi gli eventi, che hanno previsto dei crediti formativi per i professionisti, il medico estetico e specialista in Scienza dell’Alimentazione siciliano, intervenuto durante la terza sessione di domenica 9, ...

emergenzavvf : #11giugno, nella serata di ieri a fuoco un appartamento nel quartiere San Pio a #Bari: palazzo evacuato, salvo l’in… - ItalyinCQ : Si è concluso ieri, nella suggestiva cornice del distretto artistico TestBed2 a Chongqing, #ItalianDesignIcons. L'e… - guille : RT @scienzapop: Ieri abbiamo concluso davvero in bellezza il festival #ScienzaPop ?? Noi ci siamo divertiti molto e di questo bisogna ring… -