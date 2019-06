Bomba di calore e temperature oltre i 40° | ci aspetta un settimana bollente

caffeinamagazine

(Di lunedì 17 giugno 2019) Alla fine il caldo è arrivato. Dopo una primavera stenta l’estata ha bussato alla porta del nostro paese con tutta la sua forza. E il meteo, per i prossimi giorni, non promette nulla di buono. L’Alta pressione sub tropicale è scesa di latitudine sotto l’incalzare della sua stretta parente delle Azzorre che già da Domenica ha riportato su molte regioni d’Italia valori termici meno bollenti. La nuova, vedrà la prevalenza dell’Anticiclone delle Azzorre almeno fino a Mercoledì su tutto il nostro Paese seppur in fase di declino per una possibile nuova vampata di. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà. La giornata di Lunedì 17, scrive sul suo sito ilmeteo.it, trascorrerà tranquilla su quasi tutte le regioni ad eccezione dei soliti temporali pomeridiani che potranno colpire i rilievi alpini e localmente alcuni tratti della dorsale appenninica ...

