Appuntamento al parco | trama | cast e curiosità del film su Rai 1

termometropolitico

(Di lunedì 17 giugno 2019)aldelsu Rai 1 Da non perdere, questa sera su Rai 1, ilbritannico “al” di genere drammatico, uscito nel Regno Unito il 23 Giugno 2017. Dal regista Joel Hopkins e distribuita da Bim Distribuzione, la pellicola ha una durata di 103 minuti. La sceneggiatura è di Robert Festinger, la direzione della fotografia è stata affidata a Felix Wiedemann, mentre le musiche sono di Stephen Warbeck.al: laLadialracconta la storia di una donna, Emily, rimasta vedova ed è sommersa dai debiti che le ha lasciato il marito a cui non sa porre rimedio, giacché non ha mai lavorato in vita sua se non come dama della carità. Vive in un sobborgo londinese di Hampstead, di fronte unfatiscente (di proprietà di un ospedale) che la sua inquilina Fiona, moglie di ...

motorionline : #Opel #GrandlandX dà appuntamento al #ParcoValentino 2019 - LaStampa : Prima visione televisiva per “Un appuntamento al parco””. - SpettacolandoTv : Appuntamento nel parco | questa sera su #Rai1 con Diane Keaton -