A Londra la presentazione di Spider-Man | Far From Home

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Fonte foto: Getty images; la presseAladi "-Man: Far" 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Jake Gyllenhaal, Tom Holland e il resto del cast per ladel nuovo film Marvel

ConteLoRusso1 : @DiMarzio Oggi non ci doveva essere la presentazione? Ma Paratici non era.volato a Londra? Da.come dici sembra che… - ItalianQuality : 'Make your next move a smart one” il seminario @italianquality di presentazione di ELITE in partnership con… - Staffetta : Dalla prima pagina - Italgas, gli investimenti in Sardegna dipenderanno dal quadro regolatorio: Ieri si è svolta a… -