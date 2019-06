“Uno uno 11” | in radio il nuovo singolo electro pop di Vigù

allmusicnews

(Di domenica 16 giugno 2019)uno 11”, inilpop di“Uno uno 11″ è ilpop diche andrà a sostenere il movimento Lgbt. L’unione dello stesso numero primo, stesso, riferito al sesso e primo, al rispetto di sé stessi, senza trasformarsi in zero per colpa degli altri. Alla ricerca della libertà scritta sulla sabbia e portata via dalle onde. Un brano che rappresenta la chiave di una gabbia, che esiste soltanto, nella paura di chi non ha il coraggio di mettersi al mondo senza maschere. Come una maratona giunta quasi alla fine, inizia questo percorso per ritrovare il numero giusto per comporre 11. Biografia: Vito Guidera – in arte– nasce a Palermo il 21 settembre 1981. A soli dieci anni inizia a scrivere canzoni scoprendo la passione per il canto, privilegiando il genere dance e pop. L’arte prende ...

