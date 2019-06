Treviso | tenta di dar fuoco alla figlia adolescente perché ' veste troppo occidentale'

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Un uomo di origine marocchina è stato arrestato aper gravi maltrattamenti nei confronti della. Il padre, nei giorni scorsi, avevato addirittura di darle: 'all'' si è giustificato davanti agli inquirenti. A denunciare i fatti la madre della giovane, personaggio chiave in questa vicenda che è riuscita a mettere in salvo tanti lei stessa quanto la. La donna, resasi conto della gravità della situazione, si è rivolta ai servizi sociali di Arcade denunciando l’episodio e facendo arrestare successivamente il marito. Madre esi trovano attualmente in un centro protetto per provare a ricostruirsi una vita. Non approva il look delladi darleUna storia atroce: un uomo che prende una tanica e decide di cospargere di benzina il corpo della propriacon l'intenzione di darle. Il motivo? La ragazza di 15 ...

