Storia | Passato e Presente | Giuseppe Tucci | esploratore del Duce

L’uomo del giorno – Massimo Oddo - passato alla Storia ‘anche’ per quel suo show a Berlino : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” dedica oggi spazio a Massimo Oddo, che compie 43 anni. L’ex terzino, tra le altre, di Lazio e Milan, è campione del mondo. Ha fatto parte anche lui dei “magici” 23 di Lippi che ci fecero sognare in Germania nel 2006, seppur sia sceso in campo soltanto una volta, nella vittoriosa sfida dei quarti di finale contro l’Ucraina. E’ passato più ...

Storia - Passato e Presente : John Edgar Hoover e l’FBI : Per quasi cinquant’anni è stato al comando incontrastato dell’FBI, il servizio di sicurezza del più importante paese del mondo: gli Stati Uniti d’America. Uomo spregiudicato, dai metodi a cavallo tra il lecito e l’illecito, John Edgar Hoover, è il potentissimo ed eterno capo dell’FBI, dal 1926 al 1974. Un personaggio che Paolo Mieli racconta con il professor Mauro Canali a “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura ...

Storia - Passato e Presente : John Edgard Hoover e l’FBI : Per quasi cinquant’anni è stato al comando incontrastato dell’FBI, il servizio di sicurezza del più importante paese del mondo: gli Stati Uniti d’America. Uomo spregiudicato, dai metodi a cavallo tra il lecito e l’illecito, John Edgar Hoover, è il potentissimo ed eterno capo dell’FBI, dal 1926 al 1974. Un personaggio che Paolo Mieli racconta con il professor Mauro Canali a “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura ...

Storia - Passato e Presente : Venezia e il ghetto ebraico : E’ il 29 marzo 1516. La Repubblica di Venezia stabilisce che gli ebrei debbano tutti abitare nell’area dove anticamente erano situate le fonderie, “geti” in Veneziano. Nasce il primo ghetto della Storia. Lo racconta lo storico Franco Cardini con Paolo Mieli, nel nuovo appuntamento con “Passato e Presente” il programma di Rai Cultura in onda domenica 9 giugno alle 20.30 su Rai Storia. Agli ebrei ashkenaziti che vivono nel ghetto (definiti in tal ...