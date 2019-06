Scaletta e ingressi per il concerto di Ed Sheeran allo Stadio Olimpico di Roma | info

optimaitalia

(Di domenica 16 giugno 2019) Archiviato il successo di Firenze Rocks, arriva ildi Eddi. L'artista di Divide è quindi pronto a tornare sul palco con un nuovo show che prevede l'esecuzione dei brani dell'ultimo album ma anche di quelli che ha interpretato nel corso della sua carriera. Gli ultimi biglietti per assistere alsono ancora in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati, con ritiro dei tagliandi acquistati con la modalità di ritiro sul luogo dell'evento al via dalle 10 alle 21,30 presso l'Ostello della Gioventù di Via delle Olimpiadi. Si consiglia di raggiungere il luogo dell'evento con adeguato anticipo, senza attendere l'approssimarsi dell'evento per ritirare i biglietti utili all'ingresso sul luogo delche Edavvierà a cominciare dalle ore 21. Si ricorda che, per il ritiro sul luogo dell'evento, è necessario ...

OptiMagazine : Scaletta e ingressi per il concerto di #EdSheeran allo #StadioOlimpico di #Roma: info orari e restrizioni… - riccioale19 : RT @OptiMagazine: Scaletta e ingressi per il concerto di @Ligabue a Bari, info nuovi settori, orari e indicazioni stradali - OptiMagazine : Scaletta e ingressi per il concerto di @Ligabue a Bari, info nuovi settori, orari e indicazioni stradali… -