Sara, 21 anni, muore in un incidente stradale nel giorno del suo compleanno (Di domenica 16 giugno 2019) Tragedia in Sardegna: Sara, una ragazza di soli 21 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale in cui sono rimaste ferite anche altre tre persone, tra cui una ragazza ora ricoverata in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto proprio nel giorno del 21esimo compleanno di Sara, che stava tornando dai festeggiamenti con gli amici.

Il 15 giugno era il giorno del suo compleanno. Sara aveva appena compiuto 21 anni. Ma è stato anche il giorno di una tragedia che ha colpito tutta la famiglia e i suoi amici: Sara Cocco è stata infatti vittima di un incidente stradale e per lei non c’è stato nulla da fare. La giovane aveva passato il pomeriggio a Cagliari insieme ad alcuni amici, dopo aver pranzato tutti insieme in un ristorante della città sarda. Aveva offerto il pranzo a tutti per festeggiare il suo compleanno, come racconta l’Unione Sarda. Dopo quella giornata trascorsa con gli amici, Sara stava tornando nella sua città: Senorbì. Lì avrebbe dovuto continuare i festeggiamenti insieme alla famiglia. Festeggiamenti che non ci sono mai stati.