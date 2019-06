MotoGp Catalunya | Lorenzo abbatte tutti e regala la vittoria a Marquez Secondo

MotoGp Catalunya 2019 - Gara - Diretta Sky Sport e Tv8 : La Yamaha che non ti aspetti (Diretta Sky Sport e Tv8), quella non ufficiale del francese Fabio Quartararo, beffa tutti e si prende la pole del Gp di Catalogna che si correrà domani sul circuito di Montmelò. Il giovanissimo talento francese, 20 anni compiuti ad aprile, che corre col team Petronas, con il tempo di 1'39«484 ha messo in fila in campione del mondo Marc Marquez (Honda) staccato di 15 millesimi e il rigenerato ...

MotoGp - Gran Premio di Catalunya/ Il punto di Graziano Rossi : Graziano Rossi analizza l'andamento delle prove del Gran Premio di Catalunya e si proietta sulla gara di oggi. Tra Marquez, Valentino e...

MotoGp - dove vedere il Gran Premio di Catalunya in Tv : Siamo ormai vicini al giro di boa di questa stagione del Motomondiale e ogni punto perso o conquistato diventa ancora più importante. A guidare la classifica, tanto per cambiare, è ancora una volta Marc Marquez, desideroso di conquistare il sesto titolo della sua carriera nella classe regina, ma gli avversari pronti a metterlo di difficoltà, […] L'articolo MotoGp, dove vedere il Gran Premio di Catalunya in Tv è stato realizzato da Calcio e ...

MotoGp : l’impegno degli impianti frenanti al Catalunya : Dopo Francia e Italia, la MotoGP torna in Spagna per il GP di Catalunya, settimo round del Mondiale 2019, in programma dal 14 al 16 giugno al Circuit de Barcelona–Catalunya. ?Delle quattro gare iberiche, questa è la vera gara di casa per Maverick Viñales, Marc Marquez e Alex Rins, cresciuti a pochi km dal tracciato. […] L'articolo MotoGP: l’impegno degli impianti frenanti al Catalunya sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

MotoGp Catalunya 2019 - Qualifiche - Diretta Sky Sport e Tv8 : Appena avuto il via libera dai medici (Diretta Sky Sport e Tv8) per poter scendere in pista dopo l'operazione subita al braccio destro la scorsa settimana, Fabio Quartararo ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni andando a stampare con la sua Yamaha il miglior tempo di giornata nelle due sessioni di prove libere del Gp di Catalogna. Sul circuito del Montmelò, il 'rookie' francese si è tenuto dietro Andrea Dovizioso e il ...

Sorpresa Quartararo nelle libere MotoGp in Catalunya : Giovedì ha ricevuto l'ok dalla commissione medica presente al circuito di Montmelò, e venerdì, Fabio Quartararo ha piazzato la zampata

MotoGp : Quartararo e Dovizioso nel venerdì al Catalunya : Il venerdì della MotoGP al Catalunya va a Fabio Quartararo che, nonostante la recente operazione al braccio, è velocissimo nelle FP2 e con il tempo di 1:40.079s strappa il primato della combinata a Marc Marquez (Repsol Honda). Il pilota HRC inizia il GP di casa come dominatore segnando il passo nelle FP1 con i piloti […] L'articolo MotoGP: Quartararo e Dovizioso nel venerdì al Catalunya sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Sky Sport MotoGp - Diretta Gp Catalunya (13 - 16 Giugno). Live anche su TV8 : Il settimo GP del calendario va in scena sulla pista di Barcellona – Catalogna. Si corre su un tracciato veloce che ricorda il palcoscenico del passato GP al Mugello. Vinse Danilo Petrucci, e il successo è stata la coronazione di un sogno inseguito per lungo tempo.La classifica MotoGP ci parla però di un Marc Marquez in grande forma che sulla pista di casa cerca quella vittoria sfiorata per merito ducatista due settimane fa. ...

MotoGp – Grande festa al Gp di Catalunya : a Barcellona si celebrano 70 anni di storia - Gp ed emozioni : La MotoGp celebra in questo Weekend l’anniversario dalla data della prima gara del Motomondiale che nel 1949 vide trionfare l’inglese Graham su AJS Siamo alla vigilia del weekend che vedrà rombare i motori delle MotoGp sul circuito di Montmelò in catalogna, la pista situata a circa venti chilometri dalla città di Barcellona festeggia oggi un importante anniversario, quello dei 70 anni dal primo Gran Prix mondiale ...

MotoGp – Vinales verso il Gp di Catalunya : “gara speciale per me! Dobbiamo trovare il punto debole della moto” : Maverick Vinales a Barcellona per far bene: le sensazioni dello spagnolo della Yamaha alla vigilia del Gp di Catalunya I piloti della MotoGp sono pronti per disputare un nuovo weekend di gara: domenica si disputerà il Gp di Catalunya e i campioni spagnoli vorranno sicuramente far bene davanti al loro pubblico. Tra questi c’è anche Maverick Vinales, che al Montmelò proverà ad ottenere un buon risultato: “non vedo l’ora di ...

MotoGp : la settimana del GP di Catalunya e gli orari TV : Torna il Motomondiale con il GP di Catalunya in diretta dal circuito di Montmelò su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre al canale 382 o 112). Domenica 16 giugno, la giornata di gare si aprirà con la Moto3 alle 11, poi la Moto2 alle 12.20 e la MotoGP alle 14 […] L'articolo MotoGP: la settimana del GP di Catalunya e gli orari TV sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

Una settimana di speciali Sky Sport MotoGp in attesa del GP di Catalunya : Questa settimana torna il Motomondiale con il Gran Premio di Catalunya in diretta dal circuito di Montmelòsu Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre al canale 382 o 112). Domenica 16 giugno, la giornata di gare si aprirà con la Moto3 alle 11, poi la Moto2 alle 12.20 e la MotoGP alle 14 (in replica anche alle 17.15 e alle 23.15). Già da stasera, alle...