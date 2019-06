Il Zeffirelli che in pochi ricorderanno | quando invece dovrebbero

huffingtonpost

(Di domenica 16 giugno 2019) Si è spento Franco.Da qualche ora si leva un coro di voci a celebrarne giustamente la figura umana e di artista. Nel suo caso credo coincidessero. Vorrei unirmi a chi lo ricorda aggiungendo qualcosa che difficilmente leggerete altrove. Dobbiamo ringraziarlo non solo come regista, ma anche come partigiano e, se vi sta a cuore il rispetto dei diritti, anche per non aver avuto ad ammettere la propria omosessualità in un mondo e in un’area politica dove il coming out - mi perdoni, Maestro, lei non avrebbe accettato il termine - non è affatto scontato.Affatto banale, raccontava lucidamente la storia di uno che, contro i numeri e le probabilità di farcela, riuscì a diventare qualcosa di vicino a una leggenda. Il Maestro - non gli dispiaceva farsi chiamare cosí - stava già male e chi rispose alla mail ...

