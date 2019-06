Condono tombale | potrebbe essere l' idea del governo per scongiurare aumento Iva

Blastingnews

(Di domenica 16 giugno 2019) L'ultima manovra finanziaria, quella che ha prodotto quota 100 e reddito di cittadinanza è stata fatta in deficit, cioè a debito. Adesso che si avvicina già la prossima manovra, all'esecutivo servono soldi per evitare lo scatto delle clausole di salvaguardia tra le quali l'dell'Iva. Come sottolinea il quotidiano laziale "Il Tempo", servirebbero 23 miliardi di euro per detonare l'dell'imposta sul valore aggiunto che graverebbe su tutte le famiglie minando la già precaria economia nostrana. Ed è così che nella testa dei tecnici delda un po' di tempo balena l'di preparare un autenticoper chi ha debiti con l'erario. Unper imprese e aziende che, pagando qualcosa, bloccherebbero le pendenze con lo Stato ed eventuali contenziosi. Nel 2002 si recuperarono 26 miliardi Unnon sarebbe una novità autentica per l'Italia. Nel 2002 ...

