ilfogliettone

(Di lunedì 17 giugno 2019) Rimonta azzurra e buona la prima. L'Italia batte 3-1 laall'esordio nel Gruppo A degli Europei Under 21. A Bologna, la sedel ct Di Biagio si impone in rimonta grazie alla doppietta di Chiesa (36' e 64') e al rigore di Pellegrini (82'), che ribaltano il vantaggio iberico. Lasblocca il risultato al 9' con una perla di Ceballos, che fa centro da 25 metri con uno splendido destro a giro. Le furie rosse dettano legge e sfiorano subito il raddoppio con una percussione dell'ispiratissimo Ceballos, che semina il panico nell'area azzurra ma non trova compagni puntuali all'appuntamento per il tap-in. L'Italia si scuote, torna in partita e pareggia i conti al 36'. Chiesa sale in cattedra, sfonda sulla fascia sinistra e da posizione defilata fulmina Simon, non impeccabile nella copertura del primo palo. La ripresa si apre con un'occasione per parte: il solito Chiesa ...

MediasetTgcom24 : Europei Under 21, 'azzurrini' superstar: Italia-Spagna 3-1 #EuropeiU21 - ilfogliettone : Azzurrini superstar, tre gol e lezione a Spagna - - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Europei Under 21, 'azzurrini' superstar: Italia-Spagna 3-1 #EuropeiU21 -