WWE ultime notizie | curiosità e aggiornamenti da RAW | Smackdown ed NXT | John Cena parla

WWE ultime notizie - curiosità e aggiornamenti da RAW - Smackdown ed NXT : tutto pronto per la 25esima edizione di Take Over : NXT Take Over XXV, CARD PAZZESCA – A bridgeport nel Connecticut si scriverà la storia. Sarà infatti il 25esimo ppv targato NXT e come sempre quanto si legge la parola Take Over si sa che gli incontri previsti non deluderanno, tanto che spesso il rating di questi show a livello di qualità del lottato superano anche quelli dei ppv dei due brand maggiori. Avremo Matt Riddle contro Rodney Strong in un single match fra due tipi di wrestler ...

WWE ultime notizie - curiosità e aggiornamenti da RAW - Smackdown ed NXT : a Super Show-Down ci sarà un dream mach inedito : FIRST TIME EVER – Il terzo pay pay view in terra araba si sta avvicinando. Il 7 giugno allo stadio Internazionale di Jeddah andrà in scena Super Show-Down con una card come al solito ricca di main eventer. I match già annunciati sono tutti a 5 stelle ma è ovvio che l’attesa è tutta per Undertaker contro Goldberg, match mai svolto nella storia della WWE e che attrae grandissimo interesse mediatico. Se i due avranno nelle corde 10/15 ...