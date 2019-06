Tre anni fa | Zeffirelli scopri di essere discentente di Leonardo da Vinci

Muore a 4 anni menTre la mamma le fa il bagnetto : la piccola ha avuto una congestione : I medici dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo non hanno potuto fare altro che dichiarala morta, questa mattina alle 9:45. Hanno fatto di tutto per giorni, per salvare la bimba di 4 anni che mercoledì sera ha avuto una congestione mentre si trovava nella vasca da bagno di casa, a Solbiate Arno, in provincia di Varese. La mamma le stava facendo il bagnetto, ma la piccola ha perso i sensi svenendole tra le braccia. La bimba era stata ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Jannik Sinner eliminato nel primo turno delle qualificazioni. L’azzurrino ko in Tre set contro Sousa : Deve subito salutare Halle (Germania) il nostro Jannik Sinner. L’azzurrino (n.219 del mondo), inserito nel tabellone delle qualificazioni, non ha superato l’ostacolo del primo turno rappresentato dal portoghese Joao Sousa (n.71 del mondo), che si è imposto con il punteggio di 6-7 (6) 6-3 6-4 in 2 ore e 21 minuti di partita. Un match molto lottato in cui la maggior esperienza del lusitano ha finito per fare la differenza ...

Giovanni Ciacci lascia Detto Fatto : "È giunto il momento che io prenda alTre strade" - : Francesca Galici Dopo tanti anni trascorsi come tutor di Detto Fatto, Giovanni Ciacci su Instagram ha comunicato al suo pubblico la decisione di lasciare il programma di Rai2 per intraprendere nuove strade Giovanni Ciacci, dopo svariate stagioni, ha Detto addio al programma Detto Fatto, in onda su Rai2. È stato lui stesso ad annunciarlo tramite un post su Instagram, comunicando la sua decisione ai tanti follower e appassionati che lo ...

Heidi Klum - la foto olTre la censura : si lava i denti in topless. Pazzesca a 46 anni : Heidi Klum allieta i suoi follower su Instagram mostrandosi mezza nuda davanti allo specchio. La ex top model tedesca, 46 anni e un fisico da far invidia alle ventenni, si è presentata davanti allo specchio del bagno in topless e perizoma e armata di spazzolino da denti. Capelli arruffati e posa pro

DIRETTA 24 ORE LE MANS 2019/ STreaming video e tv : gli anniversari da ricordare : DIRETTA 24 Ore di Le MANS 2019: info Streaming video e tv della prova endurance più famosa al mondo, attesa oggi 15 giugno a circuito de la Sarthe

Detto Fatto - Giovanni Ciacci lascia : "È giunto il momento che io prenda alTre strade" : Dopo sei anni al servizio dei tutorial, dei cambi look e delle rubriche di moda e gossip, Giovanni Ciacci lascia la squadra di Detto Fatto, il programma del pomeriggio di Rai2 condotto da Bianca Guaccero, che lo scorso settembre ha raccolto il testimone da Caterina Balivo. L'annuncio dell'addio a Detto Fatto è giunto direttamente dalla viva voce del costumista, che su Instagram ha pubblicato una fotografia che lo ritrae nello studio della ...

Incendio NoTre Dame : ristrutturazione in 5 anni : Ai microfoni di “Europe 1” il Ministro della Cultura francese, Franck Riester, ha reso noto che l’obiettivo stabilito dal Governo è quello di completare i lavori di ristrutturazione della Cattedrale di Notre Dame (dopo l’Incendio dello scorso 15 aprile) in 5 anni, lavori che vanno fatti bene e senza fretta. “Non vogliamo assolutamente confondere rapidità con precipitazione. Il presidente della Repubblica, Emmanuel ...

Guanciale - elegante Commissario sul set anni Trenta di D`Alatri : Dopo il successo de "I Bastardi di Pizzofalcone", Rai Fiction e Clemart tornano sul set con "Il Commissario Ricciardi", una nuova serie tratta dai romanzi del celebre autore Maurizio de Giovanni che ne firma la sceneggiatura insieme a Salvatore Basile, Viola Rispoli e Doriana Leondeff. La fiction, in corso di riprese dallo scorso 23 Maggio a Taranto, è diretta da Alessandro D'Alatri e vede nei panni del Commissario Luigi Alfredo Ricciardi ...

Bimba nasce in Treno. La compagnia le regala biglietti gratis per 25 anni : Di solito si dice “nascere con la camicia”, ma si può nascere anche col biglietto del treno assicurato per un quarto di secolo. È stato questo il destino di una Bimba irlandese nata su un treno della Iarnród Éireann (Irish Rail) che viaggiava da Galway a Dublino nella giornata dell’11 giugno.Un parto rocambolesco che ha fatto guadagnare alla neonata un regalo di benvenuto davvero particolare: ...

Falsi malati - truffa ai danni dell’Inps per olTre 1 milione : I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, coordinati dalla Procura della Repubblica del capoluogo siciliano, hanno eseguito un provvedimento di sequestro "per equivalente" per oltre 1 milione di euro emesso dal Tribunale di Palermo nei confronti di 39 soggetti indagati per falso e truffa ai danni dell`Inps. Le indagini, delegate dal Dipartimento "Pubblica Amministrazione" della Procura della Repubblica, traggono ...

E' un miracolo! Bimbo di Tre anni precipita dal 7° piano ma atterra tre metri più in basso : Tragedia sfiorata ieri in via Trento, nel quartiere San Pasquale di Bari, dove un bambino di appena tre anni è precipitato dal settimo piano di un palazzo. Il piccolo, approfittando di una breve distrazione della madre – in evidente stato di shock all’arrivo dei soccorritori del 118 – si è sporto dalla finestra, cadendo nel vuoto da un'altezza di oltre 21 metri. Il volo poteva finire nel peggiore dei modi ma evidentemente il Bimbo è stato molto ...

Irlanda - nasce in Treno : 25 anni di biglietti gratis per lei : La scena deve essere sembrata come quella di certi film dove le donne partoriscono all’improvviso nei posti più impensati. In questo caso il lieto evento è avvenuto nel vagone di un treno irlandese che andava da Galway a Dublino. Come da tradizione è stato chiesto se c’era un medico a bordo che per fortuna c’era e ha aiutato una bambina a venire al mondo. Erano le tre del pomeriggio dell’11 giugno. La compagnia irlandese Iarnród Éireann, Irish ...

Ciclismo - i tempi di recupero di Chris Froome : quando rienTrerà in gara il britannico? Operazione di sei ore : Chris Froome si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico di oltre sei ore in seguito alla rovinosa caduta di ieri che gli ha procurato la frattura del femore e del gomito destro oltre che di alcune costole. Il britannico è andato a sbattere contro un muro durante la ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato e il suo infortunio è stato davvero molto brutto tanto che è già stato comunicato che salterà il Tour de France e che la ...

Il seguito del Gladiatore sarà ambientato olTre vent’anni dopo il primo film : Le prime notizie su un possibile ritorno de Il Gladiatore, il film divenuto culto girato da Ridley Scott nel 2000, sono iniziate a circolare nel novembre 2018. Ora i produttori Walter F Parkes e Laurie MacDonald hanno rassicurato i fan che il sequel è ancora in fase di preparazione ma che dovrebbe essere realizzato nel prossimo periodo. Inoltre hanno rivelato che il seguito sarà ambientato circa 25 o 30 anni dopo le vicende del primo ...